Израиль отрицает обвинения в «апартеиде» палестинцев

Израиль раскритиковал отчет организации Amnesty International, в котором Тель-Авив обвиняется в подчинении палестинцев системе апартеида, основанной на политике «сегрегации, лишения собственности и изоляции». Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на правозащитников.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что страна все еще является демократией, приверженной международному праву и открытой для проверки со стороны «свободной прессы» и Верховным судом. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в то же время заявил журналистам, что Вашингтон не согласен с оценкой Amnesty International.

Правозащитная организация ранее заявила, что ее выводы основаны на исследованиях и юридическом анализе 211-страничного отчета о «захвате Израилем палестинской земли и собственности, незаконных убийствах, насильственном перемещении людей и отказе в гражданстве».

В начале января Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа и выдвинул в район боевую технику в ответ на запуск ракет из палестинского анклава.