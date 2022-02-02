Во Франции прокомментировали ситуацию с планами РФ по «действиям на Украине»

У Франции сейчас нет какой-либо информации о намерении России переходить к «действиям на Украине», рассказал глава французского Министерства иностранных дел (МИД) Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщается в Twitter телеканала France 2.

«Ситуация очень серьезна, десятки тысяч российский солдат у границ с Украиной, в ближайшие дни пройдут военные учения в Белоруссии с российскими и белорусскими силами у украинских границ», — уточнил министр.

Также Жан-Ив Ле Дриан допустил, что уже сложились все предпосылки для вмешательства РФ в ситуацию.

«Но на данный момент у нас нет никакой информации о намерении президента [России Владимира] Путина переходить к действиям», — обратил внимание глава МИД в ходе эфира.

При этом французский министр предупредил, что если Россия вдруг вторгнется на территорию Украины, финансовые санкции будут серьезными.

Он не пояснил, какие последствия могут ждать Москву.

Ранее издание Financial Times рассказало, как наказать Россию в случае нападения на Украину.

С осени 2021 года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.