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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Польше готовятся принять украинских беженцев

Глава польской спецслужбы Солох: Польша готовится к наплыву беженцев из Украины

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Павел Паламарчук/РИА «Новости»

Польша готовится к массовому наплыву беженцев из Украины в случае войны. Об этом в эфире «Польского радио» заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

«Конечно, эти варианты берутся во внимание нашими властями. Президент консультируется по этим вопросам с правительством, кабмин готовит связанные с этим действия. Такой вариант массового наплыва [беженцев] мы должны принимать во внимание», — сказал Солох.

По его словам, на территории Польши постоянно находятся как минимум миллион граждан Украины.

«Конечно, часть граждан Украины, если бы решилась на оставление своей страны, искало бы контактов среди украинской диаспоры на территории Польши. Здесь бы со стороны польского государства нужны были бы специальные усилия, и мы готовимся к такому варианту», — отметил Солох.

Ранее бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский раскритиковал ФРГ из-за отказа поставлять Украине оружие и потребовал от немецкой стороны изменить свою позицию и восстановить «пошатнувшееся доверие».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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