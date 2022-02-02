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Россия и Белоруссия начали совместные учения

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Минобороны России

Вооруженные силы России и Белоруссии приступили к совместным военным учениям «Союзная решимость — 2022», которые проходят на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский». Об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны РФ.

«В ходе этапа боевого слаживания на полигонах отрабатываются вопросы ведения обороны и борьбы с незаконными вооруженными формированиями», — говорится на сайте ведомства.

Учения пройдут в два этапа. Со 2 по 9 февраля подразделения выполнят передислокацию, создадут группировки войск и организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов. Также планируется проверить готовность ПВО выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии.

С 10 по 20 февраля союзнические силы отработают «вопросы пресечения и отражения внешней агрессии», а также противодействие терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Ранее государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск намерены и дальше сотрудничать, таким образом ответив на санкции.

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