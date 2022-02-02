В Евросоюзе придумали, как противостоять Китаю

Евросоюз совместно с США начал разрабатывать новую стратегию противостояния влиянию Китая. Она подразумевает установление стандартов передовых и экологически чистых технологий. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на проект предложений ЕС в этой сфере.

По информации издания, Брюссель и Вашингтон намерены совместно работать над системой мониторинга новых стандартов. Отмечается, что в ЕС и США обеспокоены тем, что Китай добился успеха в лоббировании ключевых организаций, таких как Международный союз электросвязи и Международная электротехническая комиссия, по установлению технологических стандартов.

Как пишет Financial Times, стороны планируют проводить регулярные встречи представителей Совета по торговле и технологиям, что станет ответом на разрабатываемую Пекином новую стратегию «Китайские стандарты до 2035 года». Китай, по мнению авторов статьи, стремится установить международные нормы в области связи пятого поколения (5G) и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Европарламент обеспокоился информационной безопасностью из-за Китая. По словам евродепутата Филипа де Мана, некоторые китайские компании, находящиеся на территории ЕС, надо внести в черный список в связи с угрозами в сфере европейской информационной безопасности.