Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Госдуме раскритиковали Белый дом за сравнение России с лисой... 11:00
В Польше готовятся принять украинских беженцев 10:57
Щербакова упала с четверного флипа на тренировке перед стартом ОИ-2022 10:57
Трансгендерная звезда «13 причин почему» разводится с мужем 10:55
Часть бывших супермаркетов Billa перейдут в собственность «Траста»... 10:52
Через газопровод «Ямал-Европа» впервые с 21 декабря провели газ 10:51
Валиева с ошибками исполнила произвольную программу на тренировке... 10:49
Россия и Белоруссия начали совместные учения 10:48
Опубликован рейтинг самых ожидаемых смартфонов 2022 года 10:48
Военный корабль Великобритании следует за двумя судами России 10:47

В Евросоюзе придумали, как противостоять Китаю

FT: ЕС разрабатывает стратегию противостояния технологическому влиянию Китая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Tyrone Siu/Reuters

Евросоюз совместно с США начал разрабатывать новую стратегию противостояния влиянию Китая. Она подразумевает установление стандартов передовых и экологически чистых технологий. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на проект предложений ЕС в этой сфере.

По информации издания, Брюссель и Вашингтон намерены совместно работать над системой мониторинга новых стандартов. Отмечается, что в ЕС и США обеспокоены тем, что Китай добился успеха в лоббировании ключевых организаций, таких как Международный союз электросвязи и Международная электротехническая комиссия, по установлению технологических стандартов.

Как пишет Financial Times, стороны планируют проводить регулярные встречи представителей Совета по торговле и технологиям, что станет ответом на разрабатываемую Пекином новую стратегию «Китайские стандарты до 2035 года». Китай, по мнению авторов статьи, стремится установить международные нормы в области связи пятого поколения (5G) и искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Европарламент обеспокоился информационной безопасностью из-за Китая. По словам евродепутата Филипа де Мана, некоторые китайские компании, находящиеся на территории ЕС, надо внести в черный список в связи с угрозами в сфере европейской информационной безопасности.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть