Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опрос: более половины россиян не хотят общаться с начальством в нерабочее время 09:32
Появилось видео драки сотрудников ГИБДД с оперативницей в Петербурге 09:31
В России до 2030 года появится еда с персонализированными вкусами 09:26
Россиянам рассказали, когда ждать наступления весны 09:22
Еще 32 человека сдали положительные тесты на коронавирус на ОИ-2022 09:20
В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях циркулирующего в РФ штамма гриппа от... 09:15
Трамп захотел посмотреть на расшифровку телефонной беседы Байдена и Зеленского 09:09
Эксперты назвали самые популярные автомобильные цвета в России 09:04
Четыре члена скандинавской делегации сдали положительные тесты на ОИ-2022 08:59
В Совфеде оценили встречу Джонсона и Зеленского в Киеве 08:51

Российский посол предупредил Токио о последствиях агрессивной риторики

Посол России в Японии осудил риторику Токио по Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Посол России в Японии Михаил Галузин осудил риторику Токио по Украине, отметив, что заявления японских властей противоречат их предыдущим заявлениям о «добрососедских отношениях» с Россией, сообщает ТАСС.

«Риторика о том, что Япония примет некие жесткие меры в случае того, что называют вторжением России на Украину, противоречит духу добрососедских отношений между РФ и Японией, противоречит договоренностям между нашими лидерами о всестороннем развитии отношений между двумя странами», — заявил Галузин.

Он отметил, что высказывания японских официальную лиц являются контрпродуктивными и предложил внимательно перечитать предложения России по безопасности.

«Я бы хотел искренне порекомендовать нашим японским коллегам вновь прочитать и глубоко изучить наши предложения и инициативы, связанные с европейской безопасностью, которые мы адресовали США и блоку НАТО», — резюмировал посол.

В ходе онлайн встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, глава японского правительства заявил, что Япония поддерживает действия, направленные на «предотвращение российской агрессии против Украины».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть