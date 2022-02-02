Российский посол предупредил Токио о последствиях агрессивной риторики

Посол России в Японии Михаил Галузин осудил риторику Токио по Украине, отметив, что заявления японских властей противоречат их предыдущим заявлениям о «добрососедских отношениях» с Россией, сообщает ТАСС.

«Риторика о том, что Япония примет некие жесткие меры в случае того, что называют вторжением России на Украину, противоречит духу добрососедских отношений между РФ и Японией, противоречит договоренностям между нашими лидерами о всестороннем развитии отношений между двумя странами», — заявил Галузин.

Он отметил, что высказывания японских официальную лиц являются контрпродуктивными и предложил внимательно перечитать предложения России по безопасности.

«Я бы хотел искренне порекомендовать нашим японским коллегам вновь прочитать и глубоко изучить наши предложения и инициативы, связанные с европейской безопасностью, которые мы адресовали США и блоку НАТО», — резюмировал посол.

В ходе онлайн встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, глава японского правительства заявил, что Япония поддерживает действия, направленные на «предотвращение российской агрессии против Украины».