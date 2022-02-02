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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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США пожертвовали «на защиту прав человека» на Украине

Соединенные Штаты выделили $400 тыс. на ЛГБТ, меньшинства и беженцев на Украине

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Государственный департамент Соединенных Штатов выделил $400 тыс. «на защиту прав человека» на Украине, сообщает телеканал RT.

«Посольство США на Украине объявляет о приеме заявок от украинских неправительственных организаций в поддержку деятельности по защите прав человека на Украине: в поддержку борьбы с преступлениями на почве ненависти и по политическим мотивам», — указано в сообщении.

В частности, деньги пойдут на защиту прав ЛГБТ-сообщества Украины, религиозных и этнических меньшинств, а также беженцев.

Подрядчикам-кандидатам на получение грантов рекомендовано взаимодействовать с украинскими «активистами», которые занимаются «защитой окружающей среды», борьбой с коррупцией или журналистикой, а также правозащитной деятельностью.

Ранее в США оказались недовольны позицией Киева по «вторжению» России.

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