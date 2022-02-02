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Поклонская предложила Киеву помощь

Поклонская заявила о желании помочь Киеву осознать, почему Крым стал российским

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова помочь киевским властям осознать, почему Крым стал российским. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Верховная рада создаст следственную комиссию по событиям, повлекшим потерю Украиной крымского полуострова в 2014 году. Основными задачами этой комиссии станут проверка сведений о фактах и лицах, способствовавших «временной оккупации Автономной Республики Крым», а также проверка хода расследования в отношении лиц, способствовавших «временной оккупации АРК».

«Готова оказать помощь комиссии и аргументировать свои выводы на любом заседании и разбирательстве на двух языках — как на русском, так и на украинском», — сказала Поклонская.

Она назвала позитивным сдвигом решение Рады выяснить спустя восемь лет, что стало причиной проведения референдума в Крыму.

Экс-прокурор напомнила, что события на майдане в Киеве в 2013 и 2014 годах привели к государственному перевороту, который не поддержали жители крымского полуострова.

«Под угрозой расправы полуостров, обороняясь, и провел референдум», — отметила Поклонская.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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