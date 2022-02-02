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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Джонсон попал в неловкую ситуацию на встрече с Зеленским

Джонсон пришел на встречу с Зеленским с папкой

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, при себе у британского политика была красная папка. Момент встречи был показан на странице офиса украинского главы в Facebook.

В тот момент, когда политик из Великобритании выходил из машины, он вскоре подошел к Зеленскому и поздоровался. Однако спустя несколько секунд к Джонсону подбежала его помощница и забрала красную папку. Непосредственно сам Джонсон не знал об этих намерениях коллеги, так как был занят разговором с президентом Украины. Таким образом неизвестная женщина поставила главу правительства Британии в неловкое положение.

После того как у Джонсона забрали папку, он продолжил диалог с главой Украины. Британский премьер прибыл в Киев 1 февраля с официальным визитом.

В настоящий момент неизвестно, что было в папке Джонсона, которую пришлось забрать перед мероприятием.

Ранее Зеленский заявил, что «не помнит», кто подписал минские соглашения.

Также Зеленский рассказал, что обсудил с Джонсоном шаги по сдерживанию России.

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