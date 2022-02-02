Лондон беспокоят действия Кремля в Латинской Америке

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон внимательно следит за поведением России в странах Латинской Америки. По его словам, что в Великобритании обеспокоены усилением российского присутствия в регионе. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что журналисты поинтересовались у Хиппи, как в Великобритании воспринимают укрепление связей Москвы с Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. Представитель военного ведомства дал ответ: «Вызывают серьезную обеспокоенность».

По версии Хиппи, российское присутствие в регионе неоспоримо. Москва проводит осмысленную политику, такая ситуация представляет угрозу и для Великобритании, и для США, считает британский представитель.

Ранее сообщалось, что Госдеп пытается сорвать визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Москву — к такому выводу пришли авторы местной газеты Folha de S. Paulo, которые также рассказали о подобных шагах в отношении аргентинских властей. Можно ли трактовать действия Вашингтона как попытку сделать из Москвы дипломатического «изгоя», и при чем здесь отношения России с крупнейшими латиноамериканскими державами — разбиралась «Газета. Ru».