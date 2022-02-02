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Российский посол отметил способность Бориса Джонсона «выживать в любых трудностях»

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Frank Augstein/AP

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон способен «выживать в любых трудностях». Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Таким образом, дипломат прокомментировал ситуацию вокруг вечеринок британского политика на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

«У Джонсона большие способности к выживанию в любых трудностях. Он не через один скандал прошел, через целую массу», — отметил Келин.

Ранее Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке в своей резиденции в период действия ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Также он отказался уходить в отставку из-за скандала с вечеринками.

До этого Скотленд-Ярд объявил о начале расследования в связи с нарушением коронавирусных ограничений в канцелярии Джонсона.

В Консервативной партии Великобритании, британских СМИ и соцсетях несколько недель идут бурные обсуждения поведения Джонсона и его команды в период санитарных ограничений из-за COVID-19. В начале января в сеть попало электронное письмо одного из высокопоставленных чиновников Cоедиенного Королевства, в котором он приглашал около 100 сотрудников Даунинг-Стрит, 10, на закрытую вечеринку «со своими напитками» в мае 2020 года.

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