Небензя обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина должна исполнять Минские соглашения в полном объеме, а не «по частям», передает РИА «Новости».

Дипломат выразил надежду на выполнение этих договорённостей и обратил внимание, что Москва выступала за это «с самого начала, с момента их принятия». Он призвал соблюдать все соглашения, а не части из них, чего добивается Киев.

«Но, к сожалению, украинские власти открыто заявляют, что Минские соглашения неисполнимы, что они не могут этого сделать, они хотят их изменить, хотят выбирать, хотят по частям. Это пакет, который должен привести к урегулированию кризиса. Пока они не будут исполнены как пакет, ничего не произойдет», — отметил Небензя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не помнит, кто подписал Минские соглашения, но Украина ответственно относится к их выполнению. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «из принципа» не будет выполнять главное требование России — прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР).

Минские соглашения в 2015 году подписали участники Трехсторонней контактной группы. От Украины в подписании документов участие принимал председатель контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма.