Путин и Орбан выпили шампанского после переговоров

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров в Москве выпили шампанского с соблюдением дистанции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На мой взгляд, действительно очень продуктивной была встреча. Надо сказать, беспрецедентной по времени нашего общения. Ну и по результату, потому что все-таки действительно мы поработали по конкретно поставленным вами вопросам», — отметил российский президент.

Путин извинился за то, что общаться приходится с соблюдением социальной дистанции. По его словам, это не помешало обсудить все важные вопросы.

Ранее Орбан заявил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, что в Европе никто не хочет конфликта с РФ. По его словам, прошедшая встреча с Путиным стала самой важной за последние годы.

Орбан добавил, что не увидел намерений президента РФ проявлять «агрессию» в отношении Украины.