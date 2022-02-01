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Премьер Венгрии заявил, что в Европе не желают конфликта с Россией

Премьер-министр Венгрии Орбан: в ЕС нет руководителя, который хотел бы конфликта с РФ

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, что в Европе никто не хочет конфликта с РФ.

«Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Европейский Союз – он единый, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который хотел бы разразить конфликт с РФ», — сказал Орбан.

По его словам, прошедшая встреча с Путиным стала самой важной за последние годы.

Орбан добавил, что не увидел намерений президента РФ проявлять «агрессию» в отношении Украины.

»(Путин) был очень спокоен и заявил, что требования России по гарантиям безопасности нормальны и должны являться основой для переговоров. <...> И я с этим согласен. Мы должны вести переговоры. У нас есть несколько дней или недель для этого. Не думаю, что произойдет что-то резкое», — подытожил венгерский премьер.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Орбаном заявил, что Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

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