Боррель обсудил письмо Лаврова о предложениях по безопасности с США, НАТО и ОБСЕ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил письмо Лаврова о предложениях по безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем ОБСЕ Збигневом Рау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Европейской внешнеполитической службы.

Политики обсудили наращивание военных сил России у границы Украины и требования Москвы по изменениям в сфере европейской безопасности, в том числе послание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 31 января.

Подчеркивается, что ЕС и союзники готовят ответ на это послание.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом он написал в своем блоге.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что работа над новыми потенциальными санкциями в отношении России продвигается «очень хорошо».