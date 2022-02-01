Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зеленский заявил, что «не помнит», кто подписал минские соглашения 21:16
Депутат Госдумы: в матче Россия — Украина не должно быть никакой политики и... 21:16
Джонсон подтвердил, что рассчитывает 2 февраля провести телефонный разговор... 21:13
Зеленский заявил о поставленных Великобританией противотанковых ракетах 21:02
Вяльбе: это не Олимпиада, это Corona Games 20:55
Телескоп James Webb начал фокусировку зеркала с помощью Большой Медведицы 20:55
Зеленский рассказал, что обсудил с Джонсоном шаги по сдерживанию РФ 20:54
Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал ЧЕ и сыграет с Украиной 20:53
В Германии объяснили, в каком случае будет решен вопрос санкций в отношении... 20:46
Вяльбе: ждать итоги ПЦР-тестов подопечных так же мучительно, как тесты... 20:42

Боррель обсудил письмо Лаврова о предложениях по безопасности с США, НАТО и ОБСЕ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Russian Foreign Ministry/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обсудил письмо Лаврова о предложениях по безопасности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и председателем ОБСЕ Збигневом Рау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Европейской внешнеполитической службы.

Политики обсудили наращивание военных сил России у границы Украины и требования Москвы по изменениям в сфере европейской безопасности, в том числе послание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова 31 января.

Подчеркивается, что ЕС и союзники готовят ответ на это послание.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России, которые могут лишить Москву товаров, необходимых для реализации стратегических амбиций страны. Об этом он написал в своем блоге.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что работа над новыми потенциальными санкциями в отношении России продвигается «очень хорошо».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть