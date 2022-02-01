Правительство США призвало американцев не ездить в Белоруссию

Госдепартамент США дополнил перечень причин воздержаться от поездок в Белоруссию предупреждением о «необычном и тревожащем» сосредоточении российских войск вдоль границ этой страны с Украиной. Об этом американское ведомство написало в Twitter.

«В связи с ростом необычной и тревожащей российской военной активности вблизи границы с Украиной гражданам США, которые находятся в Белоруссии или рассматривают возможность поездки туда, следует знать, что ситуация непредсказуема, и в регионе присутствует возросшая напряженность», — говорится в публикации.

Также Госдеп распорядился эвакуировать из Белоруссии семьи сотрудников американской дипмиссии.

В ведомстве подчеркивают, что в республику не следует ездить из-за «произвольного применения законов и рисков задержания» со стороны местных правоохранительных органов, а также эпидемиологическую ситуацию в Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что ни американским дипломатам, ни дипломатам других государств в Белоруссии ничего не угрожает.