В США оценили вероятность эскалации вокруг Украины

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в интервью Национальному общественному радио, что США не считают неизбежной эскалацию напряженности вокруг Украины.

По ее словам, можно избежать возможного «вторжения» России на Украину. Для этого необходимо разговаривать и договариваться.

«Мы даем им (России) возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере. <...> Мы еще пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации (вокруг Украины). Мы надеемся, что это сработает и что (президент РФ Владимир) Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации», — сказала постпред США.

Ранее The Washington Post сообщил, что словесная перепалка, разгоревшаяся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в рамках заседания Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы.