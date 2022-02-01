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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В США оценили вероятность эскалации вокруг Украины

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: мы не считаем неизбежной эскалацию вокруг Украины

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в интервью Национальному общественному радио, что США не считают неизбежной эскалацию напряженности вокруг Украины.

По ее словам, можно избежать возможного «вторжения» России на Украину. Для этого необходимо разговаривать и договариваться.

«Мы даем им (России) возможность обсудить их обеспокоенности в сфере безопасности, обеспокоенности Европы и Украины в этой сфере. <...> Мы еще пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы предоставить России выход из ситуации (вокруг Украины). Мы надеемся, что это сработает и что (президент РФ Владимир) Путин поймет, что путь дипломатии лучше, чем путь войны и конфронтации», — сказала постпред США.

Ранее The Washington Post сообщил, что словесная перепалка, разгоревшаяся между постпредами России и США при ООН Василием Небензей и Линдой Томас-Гринфилд в рамках заседания Совета Безопасности организации, стала острейшей за последние годы.

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