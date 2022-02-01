CNN: Путин может позволить себе подождать со следующим шагом на ответы США по безопасности

Президент России Владимир Путин может позволить себе подождать со следующим шагом на ответы США по гарантиям безопасности. Об этом сообщает CNN.

По данным канала, пока что Кремль только опубликовал краткий фрагмент ответа Путина о предоставленных США ответах. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты так и не прокомментировали обстоятельно расширение НАТО на восток.

«Путин может подождать. В то время как западные лидеры изрядно потрудились из-за украинского кризиса, Путин — человек, на которого внутриполитического давления очень мало. Его политическая оппозиция отодвинута на второй план или посажена в тюрьму, у него есть податливые государственные СМИ, и ему не нужно думать о какой-либо кампании по переизбранию в ближайшем будущем. Ему не нужно консультироваться с непослушным парламентом по иностранным делам», — говорится в материале.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.