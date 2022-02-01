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В ДНР заявили, что Запад толкает Украину на повторение грузинского сценария

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Угроза нападения Украины на самопровозглашенные республики Донбасса на данный момент реальна, заявил «Газете.Ru» депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

«Последние месяцы со стороны США и ее сателлитов в Европе идет истерия по поводу так называемой «российской агрессии». Создается впечатление, что Украину буквально толкают на повторение грузинского сценария 2008 года, который известно, чем закончился. На данный момент все происходит один в один, поскольку Запад часто действует шаблонно — от «революции роз» в Грузии до «оранжевой» на Украине. Одним из их сценариев является подготовка военной агрессии и провокаций, что мы также наблюдали между Грузией, Южной Осетией и Абхазией в 2008 году. Теперь то же самое происходит на Украине», — пояснил депутат.

С точки зрения Руденко, риторика Киева в последнее время как никогда агрессивна — «такой она не была долгие годы». По его словам, она идет вместе с демонстративными военными приготовлениями, что заставляет насторожиться. Вместе с тем в ДНР заявляют, что учтут опыт действий ВСУ в Донбассе.

«Котлы 2014-2015 года остудили пыл украинский властей, а теперь они снова бьют в барабаны войны. В итоге мы наблюдаем очень взрывоопасную обстановку, в том числе из-за переброски Украиной нацистских формирований к линии фронта. Тревожных сигналов очень много, поэтому угроза нападения абсолютно реальна», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что в ЛНР пригрозили дойти до Киева в случае нападения Украины.

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