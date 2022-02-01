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Стали известны темы, обсуждаемые Путиным и Орбаном

Путин заявил, что проинформирует Орбана о контактах России по гарантиям безопасности

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Yves Herman/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что проинформирует его о контактах Москвы с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом по гарантиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

У российского главы государства и премьера начались переговоры в Москве.

«Конечно, мне было бы очень важно обменяться с тобой мнениями о ситуации сейчас в сфере безопасности. Известно, что мы отправили США свои предложения о заключении соответствующих письменных обязательств на этот счет...» — подчеркнул Путин.

По словам Орбана, Венгрии интересно увеличение объемов поставок российского газа.

Других подробностей, касающихся встречи Путина и Орбана в российской столице, пока не приводится.

Ранее уточнялось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто и премьер Орбан прибыли на переговоры в РФ. О намерении премьер-министра приехать в Россию стало известно в январе.

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