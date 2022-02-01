Захарова ответила на заявление секретаря СНБОУ о невозможности выполнения минских соглашений

Официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировала заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о невозможности выполнения минских соглашений.

«Плохому СНБОУ и Данилов мешает», — сказала Захарова.

Данилов ранее заявил, что выполнение минских соглашений означает уничтожение страны.

Как он утверждает, соглашения «были подписаны под дулом российского пистолета» при участии Германии и Франции. По его словам, уже тогда якобы было понятно, что «эти документы невозможно реализовать».