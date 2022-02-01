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The Atlantic: Путин ведет борьбу за будущее Запада

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президенту России Владимиру Путина не нужна Украина. При этом Киев для Москвы — это предлог для того, чтобы поменять структуру безопасности в Европе и занять место США, пишет американский журнал The Atlantic.

По мнению автора статьи, российский лидер с легкостью может воплотить свой план в реальность, так как авторитет Вашингтона стремительно падает. В тоже время, по его словам, Германия, Франция и Великобритания превосходят Россию по населению и богатству, но лидером так называемого «сопротивления» Москве всегда является Вашингтон.

«США по-прежнему всем командуют. Лондон, Париж и Берлин лоббируют Белый дом и, в зависимости от уровня понимания кризиса соответствующим лидером, пытаются оказать на Вашингтон реальное влияние. Но какой бы президент ни находился у власти, решение всегда в первую очередь принимают США», — говорится в статье The Atlantic.

Как отмечает автор материала, Путин хочет извлечь выгоду из разделения Европы и вытеснить Штаты с континента, а масштабы планов российского лидера поражают.

В последнее время в западных СМИ распространилась информация о якобы грозящем Украине российском «вторжении», некоторые источники даже опубликовали предполагаемую схему «нападения».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заверил, что оснований ожидать нападения России на Украину сейчас не больше, чем год назад. Он попросил не паниковать по этому поводу и упрекнул зарубежных политиков за сообщения, будто на Украине уже «танки по улицам ездят» и «завтра будет война».

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Отношения России и США
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