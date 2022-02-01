Госсекретарь Союзного государства рассказал об ответе на санкции Запада

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск намерены и дальше сотрудничать, таким образом ответив на санкции. Об этом сообщает ТАСС.
«Усиление взаимодействия Москвы и Минска, в первую очередь в сфере экономической интеграции, станет должным ответом на санкционное давление Запада в отношении Белоруссии и России», — рассказал госсекретарь Союзного государства.
Также Мезенцев ответил на вопрос о том, планирует ли Минск найти альтернативу поставок своих калийных удобрений после отказа Литвы осуществлять их транзит в свой порт.
По его словам, несмотря на санкции и ограничения, всегда получится найти успешный экономический ответ для того, чтобы совместная конкурентоспособность, углубление экономической интеграции были нарастающей практикой.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал цель совместных учений России и республики.
До этого новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов назвал приоритеты в работе.