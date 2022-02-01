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В Кремле прокомментировали сообщения о передаче США ответа на предложения по безопасности

Песков: США получили ответ РФ по другой тематике, а не гарантиям безопасности

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о передаче США ответа на предложения по безопасности.

«Нет, возникла путаница. Там [в переданном Россией США документе — прим. «Газеты.Ru»] были другие соображения по другой тематике. Ответа России по главной теме не было. Ответ готовится, а тут просто произошла путаница, которая была устранена. Наш МИД уже это опроверг», — сказал он.

Ранее The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации сообщал, что США получили от России письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко позднее опроверг эти сведения.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут, вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

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