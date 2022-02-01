В Кремле рассказали о новых сроках отмененного разговора Путина с Джонсоном

1 февраля не состоится, ранее анонсированный британской стороной, телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На сегодня [1 февраля] разговор не запланирован, мы не анонсировали разговор Путина и Джонсона, но не исключаем что какие-то сроки могут быть согласованы», — отметил представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя британского премьера сообщало, что Путин и Джонсон могут провести телефонный разговор во вторник, 1 февраля. По словам самого Джонсона, он позвонит Путину «как только найдет возможность». Поговорить по телефону два политика должны были 31 января, но разговор сорвался.

По данным СМИ, разговор с Путиным перенесли из-за выступления Джонсона в парламенте – там он оправдывался из-за обвинений в «винных пятницах». Премьера обвинили в лицемерии, поскольку вечеринки проходили на фоне пропаганды коронавирусных ограничений и локдаунов.

Уходить в отставку британский премьер не собирается, однако же пообещал из этого скандала вынести урок. «Противостояние с Россией сейчас важнее всего», — сказал Джонсон.