В МИД не подтвердили передачу ответа на предложения США по гарантиям безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в беседе с РИА «Новости» опроверг сообщения о передаче Россией США ответа на предложения по гарантиям безопасности.

«Это <...> сообщение не соответствует действительности», — сказал он.

Грушко добавил, что Россия еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.

Ранее The Washington Post со ссылкой на представителя американской администрации сообщал, что США получили от России письменный ответ на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут, вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».