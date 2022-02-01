Экс-глава ОБСЕ предложил шаг по деэскалации ситуации между Россией и Украиной

Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер предложил разместить наблюдателей ОБСЕ на границе России и Украины для деэскалации ситуации между странами, сообщает РИА «Новости».

«Я думаю, что это было бы вполне разумным решением. И в Венском документе ОБСЕ вы найдете положения, позволяющие сделать именно это. Если есть подозрение в необычной военной деятельности, есть инструменты для проверки этого, а затем для предоставления доказательств того, что действительно нет никакой необычной деятельности, ничего рискованного, ничего опасного», — заявил Гремингер.

Ранее бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер допустил провокации в Донбассе со стороны Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.