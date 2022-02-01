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Токаев назначил нового главу своей администрации

Новым главой администрации Токаева стал бывший замглавы КНБ Нуртлеу

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ATPress.kz

Бывший первый заместитель главы Комитета национальной безопасности Мурат Нуртлеу стал новым главой администрации президента Казахстана, сообщает «Sputnik. Казахстан».

При этом, Нуртлеу был до этого назначен первым замглавы КНБ 5 января, во время массовых протестов в Казахстане, перешедших в погромы.

До этого, с марта 2019 года, Мурат Нуртлеу являлся помощником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В период с 2016 по 2019 год Нуртлеу являлся Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Финляндии и Эстонии по совместительству.

Ранее новым спикером мажилиса Казахстана стал экс-глава администрации президента Ерлан Кошанов.

При этом, Ерлан Кошанов получил мандат бывшего спикера Нурлана Нигматулина от правящей партии «Нур Отан». Одновременно Кошанов был освобожден от должности главы администрации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «в связи с переходом на другую работу».

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