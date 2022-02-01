Бывший губернатор Петербурга Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом

Президент Российского союза строителей (РСС) Владимир Яковлев попал в больницу с коронавирусом. Об этом рассказал в ходе расширенного заседания союза в Новосибирске вице-президент организации Анвар Шамузафаров, сообщает ТАСС.

«Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие», — сказал он.

Яковлева избрали президентом Российского союза строителей в апреле 2009 года. В период с 2004 по 2007 год он возглавлял министерство регионального развития РФ, а в 1996-2003 годах занимал пост губернатора Санкт-Петербурга.

В ноябре губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в кругу его семьи была выявлена коронавирусная инфекция и ему придется уйти на самоизоляцию.