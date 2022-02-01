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Бывший генсек ОБСЕ Гремингер допустил провокации в Донбассе со стороны Украины

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Нельзя исключать вероятность возникновения инцидентов в Донбассе, однако в настоящее время нет указаний на появление провокаций со стороны Украины в регионе. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор женевского Центра политики безопасности, бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

По его словам, риск провокаций со всех стороны существует всегда. При этом Гремингер подчеркнул, что особенно это актуально со стороны «спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики». Также по его мнению не следует исключать ситуации, при которой нарушители будут провоцировать инциденты под флагом оппонента.

«И если провокации произойдут, я думаю, важно не реагировать слишком остро, отвечать обдуманно и пропорционально и не обострять ситуацию только на основании, возможно, очень простой и глупой провокации», — заключил эксперт.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ряд факторов не позволяет Киеву вернуть Донбасс военным путем, потому что погибнет гражданское население.

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