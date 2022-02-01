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Украина попросила информацию об отводе российский войск с границы

В МИД Украины заявили, что Киев ожидает информацию об отводе войск РФ от границы

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет получить более детальную информацию об отводе в России части войск Западного военного округа. Об этом сообщает ТАСС.

«Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы. В целом на данный момент недоверие к действиям, словам России сохраняется», — сказал он.

По его словам, любое объявление Россией об отведении войск само по себе является позитивным сигналом, но на данный момент точно неизвестно, откуда именно отводятся соответствующие подразделения, в каком объеме и каким образом этот отвод способствует деэскалации ситуации.

Кулеба отметил, что на заявление об отводе нужно смотреть комплексно, а не верить только словам.

В ситуации с Украиной у России есть два пути: конфронтация и диалог, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. На второй пункт согласны и страны альянса. Но в то же время он подчеркнул, что Россия «наращивает военную силу» в приграничной с Украиной зоне, что якобы указывает «на риск вторжения России или другой формы агрессии».

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