Сторонники Трампа собрали $51 млн пожертвований за полгода

Политические комитеты, выступающие в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, собрали пожертвования в размере $51 млн за второе полугодие 2021 года. Об этом в Twitter заявил представитель пресс-службы Трампа Тейлор Будович.

«Политические комитеты Дональда Трампа имеют более $122 000 000 наличных денег после сбора, более $51 000 000 в период с 1 июля по 31 декабря 2021 года», — написал Будович.

Объявленная сумма означает, что темпы сбора средств замедлились по сравнению с первой половиной года — тогда сторонники Трампа собрали $56 млн.

Ранее Трамп на митинге своих сторонников в Техасе пообещал, что его соратники по Республиканской партии получат большинство в обеих палатах конгресса по итогам ноябрьских промежуточных выборов.

По данным СМИ, в преддверии промежуточных выборов Трамп уже поддержал примерно 100 кандидатов по всей стране — от тех, кто баллотируется на места до законодателей штатов и сенаторов. Он также раздал часть своих средств, выписав чеки кандидатам, которых поддержал.

Ранее Трамп заявил, что в 2024 году «вернет себе Белый дом». Он также выразил мнение, что нынешний президент страны Джо Байден создает «угрозу третьей мировой войны».