США начали вывозить семьи своих госслужащих из Белоруссии

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских государственных служащих в Белоруссии покинуть страну. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Госдепа.

«Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе «непредсказуема».

Ранее Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой эвакуацию сотрудников посольств ряда стран из Украины на фоне информации об эскалации ситуации со стороны РФ вблизи украинских границ. По его словам, позиция США относительно эвакуации своих дипломатов с Украины является «неправильными и чрезмерными шагами».