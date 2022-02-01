Российский сенатор рассказал, зачем Западу нужны санкции против России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление главы МИД Великобритании о санкциях в случае российской агрессии против Украины.

По его словам, главный смысл западных санкций в том, чтобы предотвратить любую реакцию России на накачку Украины вооружениями и ее военное освоение со стороны НАТО.

Ранее Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством.

По ее словам, в число планируемых ограничений входит заморозка активов российских компаний в Великобритании. Министр отметила, что новый пакет санкций в рамках законопроекта должен быть готов к 10 февраля.

До этого глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что Польша приняла решение предоставить Украине оборонительное вооружение. По его словам, Польша планирует передать Украине «несколько десятков тысяч штук» вооружения. При этом Солох не уточнил наименование боевых единиц.