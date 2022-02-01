США давят на Бразилию, добиваясь отмены визита Болсонару в Москву

В США оказывается дипломатическое давление на Бразилию для того, чтобы добиться отмены запланированного на февраль визита президента Жаира Болсонару в Москву. Такой информацией поделилась газета Folha de S. Paulo со ссылкой на источники в МИД страны.

По версии издания, Вашингтон пытается изолировать российского лидера Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. Как пишет Folha de S. Paulo, американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита. Они указывают, что встреча может быть расценена как сигнал того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права».

Такая позиция Вашингтона была обозначена в ходе телефонного разговора главы госдепартамента Энтони Блинкена с бразильским коллегой Карлусом Франсой, заявили в газете. Разговор состоялся 30 января.

В администрации Байдена добавили, по версии издания, что отмена визита продемонстрировала бы Путину, что он «столкнется с дипломатической изоляцией, если не произойдет сокращение военного присутствия у украинских границ».

Аналогичный сигнал, был дан Аргентине, президент которой Альберто Фернандес посетит Россию на этой неделе, пишет газета.

В МИД Бразилии указали, что визит стоит рассматривает вне геополитического контекста, а тематика переговоров продиктована «обширной двусторонней повесткой российско-бразильских отношений».

Ранее сообщалось, что Болсонару допросят по делу об утечке секретных документов — он опубликовал в соцсетях фотографию секретных документов. Он опубликовал в соцсетях секретные документы незавершенного дела по атакам на систему Высшего избирательного суда.

Ранее врачи рассказали о состоянии президента Бразилии, которого госпитализировали в шестой раз. В 2018 году на Жаира Болсонару напали с ножом в ходе избирательной компании. С тех пор из-за полученного ранения его госпитализировали пять раз.