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Госдеп подтвердил получение от России ответа по гарантиям безопасности

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Официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс подтвердил получение от России ответа на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и украинской проблеме. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России. Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят этого», — сказал Прайс.

По его словам, Вашингтон остается полностью привержен диалогу для решения вопросов безопасности, и продолжит тесно координироваться со своими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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