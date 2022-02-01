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Министра образования Бразилии обвинили в гомофобии

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Генпрокуратура Бразилии подала иск в верховный суд против министра образования Милтона Рибейру в связи с обвинениями в гомофобии. Об этом пишет портал G1.

Прокуратура требует возбуждения уголовного дела против министра — гомофобия является преступлением в Бразилии с 2019 года.

«Утверждая, что подростки-гомосексуалы происходят из неблагополучных семей, обвиняемый дискриминирует молодых людей из-за их сексуальной ориентации и предвзято дисквалифицирует семьи, в которых они воспитывались, заявляя, что они дезадаптированы, то есть находятся вне справедливости, вне правового поля», — заявил заместитель генерального прокурора республики Умберто Жак де Медейруш.

В сентябре 2020 года Рибейру заявил, что «гомосексуализм» связан с неблагополучными семьями, где детям не хватает внимания, и что некоторые подростки якобы выбирают сексуальную ориентацию из-за обстановки в семье. Также, по мнению министра, дискуссии о гендере не должны происходить в школе.

Андресса Пелланда, координатор Национальной кампании за образование, заявила , что «говорить такое как представитель государства — преступление, правительство не может быть посредником такого дискриминационного заявления».

Ранее сообщалось, что Федеральный верховный суд Бразилии расследует дело президента Жаира Болсонару по поводу некоторых заявлений, в которых он связывал вакцины против COVID-19 со СПИДом.

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