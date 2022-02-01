На Украине рассказали об опасности использования русского языка в мире

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала ICTV прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости защиты русскоязычных граждан, заявив, что это может быть опасным.

По его словам, Россия защищает не россиян, а тех, кто говорит на русском языке. «Поэтому пользоваться русским языком очень опасная вещь в мире», — заявил Данилов.

Ранее Лавров раскритиковал Совет Европы за безразличие к дискриминации русскоязычного населения Украины и Прибалтики. По его мнению, такая позиция противоречит принципам организации, возникшей после Второй Мировой войны. Он добавил, что Киев выдавливает все языки, кроме украинского, из публичной сферы.

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, все сферы обслуживания должны окончательно перейти на украинский язык. Это касается не только сферы торговли, но и других поставщиков услуг. Перейти на другой язык для обслуживания можно будет исключительно по просьбе клиента. Нововведение предполагает, что за обслуживание на русском языке можно будет пожаловаться. Кроме того, за нарушение новой нормы предусмотрены штрафы.

Кроме того, власти страны предпринимают и другие шаги по вытеснению русского языка. Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2020 года подписал закон, который ликвидировал в стране русскоязычные школы. Программы обучения на русском языке также отменяются.