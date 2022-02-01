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Госдеп: есть только «несколько недель», чтобы договориться по иранской ядерной сделке

В США заявили, что Иран может в течение недель наработать ядерный материал для боезаряда

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Global Look Press

В Госдепартаменте США заявили, что на достижение договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается лишь «несколько недель». Как считает американская сторона, далее возвращение к соглашению будет уже невозможным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США высокого ранга.

«После этого, к сожалению, будет уже невозможно вернуться к СВПД и вернуть преимущества в плане нераспространения, которые это соглашение нам давало», — заявил на спецбрифинге, посвященном переговорам по СВПД в Вене, американский представитель.

Он добавил, что в США полагают, что Иран в течение недель способен наработать ядерный материал в объеме, достаточном для создания одного боезаряда.

20 января госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок заявил, что в случае неудачи по достижению ядерной сделки с Ираном США не смогут вернуться к формату Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Ранее, как сообщил президент Ирана Ибрахим Раиси, Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что у республики нет никаких нарушений в этой области, все осуществляется в соответствии с законом.

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