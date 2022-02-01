В США объяснили, почему не раскрывают суть санкций против РФ

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил на брифинге, что Вашингтон не раскроет суть возможных санкций против России, чтобы не дать Москве подготовиться.

По его словам, раскрывать подобные детали «не в интересах» США.

«Часть сдерживающего эффекта, который имеют эти санкции, заключается в том, что мы ясно дали понять, что они будут беспрецедентными с точки зрения их масштабов и потенциального ущерба для РФ» — сказал Прайс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство Соединенных Штатов готово внести в санкционные списки представителей российских элит и членов их семей в случае агрессии России в отношении Украины. При этом она отметила, что, по мнению Вашингтона, санкции «могут быть эффективным инструментом сдерживания».

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством.