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Секретарь СНБО считает, что на границе якобы 120 тыс. российский военных

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что у украинских границ якобы находятся 120 тыс. российских военных. Об этом Данилов заявил в эфире телеканала ICTV.

«Много это или мало, я сейчас не буду говорить, я точно могу сказать, что этого явно недостаточно для той операции, о которой все говорят. Но может ли Россия пойти и сделать какое-то безобразие, как она делала в 2014 году, — конечно, может», — сказал Данилов.

Он заявил, что Украина готова к вышеописанному и призвал граждан не паниковать, Он также напомнил, что в прошлом году СНБО утвердил план обороны Украины.

Ранее Данилов заявил, что выполнение так называемых минских соглашений может привести к разрушению Украины. По его словам, давление западных стран на Украину с целью выполнения этих договоренностей спровоцирует нестабильность в стране.

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