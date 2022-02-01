Госдеп объяснил, почему не уточняет детали санкций против России

Соединенные Штаты не уточняют детали санкций, которые планируется ввести против России в случае агрессии против Украины, чтобы Москва не смогла смягчить их последствия. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

«Не в наших интересах сообщать о наших шагах, чтобы позволить Российской Федерации предпринять шаги, которые позволили бы смягчить последствия санкций», — объяснил представитель Госдепа, подчеркивая что планируемые ограничения будут «беспрецедентными».

В то же время, по его словам, главная цель Вашингтона — «разрешить этот кризис, который спровоцировала Москва, посредством диалога и дипломатии».

«Наша цель в этом вопросе — сдерживание», — сказал Прайс.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство Соединенных Штатов готово внести в санкционные списки представителей российских элит и членов их семей в случае агрессии России в отношении Украины. При этом она отметила, что, по мнению Вашингтона, санкции «могут быть эффективным инструментом сдерживания».

О подготовке новых ограничений писала газета Financial Times. По данным источников издания, санкции касаются членов советов директоров российских госкорпораций, а также высокопоставленных чиновников, их жен и детей. При этом в списке оказались те, кто поддерживает с Западом тесные связи, а некоторые находятся в засекреченном списке высокоранговых российских политиков и бизнесменов, которые американский Минфин направлял Конгрессу в 2018 году.