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Секретарь СНБО считает выполнение минских соглашений опасным для Украины

Секретарь СНБО Данилов: выполнение минских соглашений может разрушить Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Выполнение так называемых минских соглашений может привести к разрушению Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству Associated Press.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулом русской пушки — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — сказал секретарь СНБО.

По его словам, давление западных стран на Украину с целью выполнения этих договоренностей спровоцирует нестабильность в стране.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в их нынешнем виде, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия на это рассчитывает», — заявил Данилов.

Он считает, необходимо подписать новый реализуемый документ, который мог бы заставить президента России Владимира «Путина просто отвести свои войска и танки».

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «из принципа» не будет выполнять главное требование России — прямые переговоры с «ЛНР» и «ДНР».

Он заявил, что происходящее на Донбассе — это «конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию», и Киев будет вести переговоры с Москвой. По мнению Кулебы, Россия пытается снять с себя ответственность за конфликт на Донбассе и «не выставлять себя участником гибридной войны».

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