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Белый дом подтвердил, что США готовят санкции против российских элит

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США готовы ввести санкции против российских элит

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Global Look Press

Правительство Соединенных Штатов готово внести в санкционные списки представителей российских элит и членов их семей в случае агрессии России в отношении Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

«Могу подтвердить, что мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину. Эти усилия предпринимаются при координации с союзниками и партнерами», — сказала представитель Белого дома.

В ходе брифинга она также отметила, что, по мнению Вашингтона, санкции «могут быть эффективным инструментом сдерживания».

Ранее о подготовке новых ограничений писала газета Financial Times. По данным источников издания, санкции касаются членов советов директоров российских госкорпораций, а также высокопоставленных чиновников, их жен и детей. При этом в списке оказались те, кто поддерживает с Западом тесные связи, а некоторые находятся в засекреченном списке высокоранговых российских политиков и бизнесменов, которые американский Минфин направлял Конгрессу в 2018 году.

В «кремлевский доклад» министерства финансов США вошли более 200 человек. Среди них примерно поровну чиновников и бизнесменов. Ряд имен опубликовала Financial Times – назывались имена директора «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко, руководителя администрации президента (АП) РФ Антона Вайно, пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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