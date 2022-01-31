Путин и Макрон провели обсудили гарантии безопасности и Украину

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в новом телефонном разговоре продолжили обсуждение ситуации вокруг Украины, а также тему предоставления Москве гарантий безопасности со стороны Запада. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с предоставлением Российской Федерации долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности», — говорится в публикации.

Президенты также условились о дальнейших контактах по телефону, а также об оперативной проработке возможности проведения личной встречи президентов России и Франции.

Ранее Путин и Макрон обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности. Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.