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Российский постпред при ООН покинул заседание Совбеза, посвященное украинскому кризису

Постпред России при ООН Небензя покинул посвященное Украине заседание Совбеза для встречи с генсеком

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Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ушел с заседания Совета Безопасности, на котором обсуждалась напряженность вокруг Украины, чтобы встретиться с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает телеканал RT.

«Я хочу извиниться перед членами совета и не воспринимать мой уход как демарш... Я иду на встречу с Генеральным секретарём в преддверии нашего председательства в совете, которое начинается завтра, и, к сожалению, не могу перенести её в связи с графиком Генерального секретаря», — сказал он.

Обсуждение украинского кризиса инициировали США. Американский дипломат Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании, что Россия угрожает военными действиями в случае невыполнения требований, не уточнив о каких угрозах и требованиях идет речь.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ответ назвал инициативу Соединенных Штатов пиар-трюком, который позорит репутацию Совбеза.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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