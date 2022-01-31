Лондон готов заморозить активы российских компаний в Британии

Новый законопроект о санкциях Великобритании позволит расшить число лиц и компаний, попадающих под ограничения, а также заморозить их активы. Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, сообщает РИА «Новости».

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица не смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — сказала министр, представляя законопроект в парламенте страны.

Согласно действующему законодательству, Великобритания может вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в «дестабилизацию» Украины. Новый проект позволит расширить критерии определения этих лиц и компаний, и тем самым увеличить число ассоциируемых с правительством России индивидуальных лиц и организаций.

По словам министра иностранных дел страны, это «самые жесткие» санкции против России. Она отметила, что новый пакет санкций в рамках законопроекта должен быть готов к 10 февраля.

Накануне Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что Лондон может ввести санкции против российских олигархов и компаний, служащих опорой для российского государства и причастных к ситуации с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления «очень тревожными», подчеркивая, что они «накачивают напряженность» в Европе.