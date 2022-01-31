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Постпред России при ООН Небензя не исключил провокаций Украины против ДНР и ЛНР

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Россия не исключает провокаций со стороны Украины против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

«Что произойдет сейчас, я не знаю, но мы не исключаем провокаций с украинской стороны. И самопровозглашенные республики заявили, что у них есть информация, что такие провокации могут произойти», — сказал постпред.

Также он не исключил, что в случае агрессии Киева в отношении самопровозглашенных республик некоторые западные страны могут обвинить Россию во вторжении на Украину.

«Я обеспокоен, что такой сценарий может быть. Даже разговор о неизбежной войне является провокацией сам по себе», — отметил политик.

Киев настаивает, что не планирует военного наступления на территории Донбасса или в Крыму и не видит альтернативы мирному урегулированию конфликта.

Однако по данным разведки ЛНР, украинские спецслужбы совместно с западными коллегами готовят информационную кампанию CRUSHING SWORD, целью которой будет введение в заблуждение мировой общественности и обвинение Народных республик и Российской Федерации в агрессии против Украины.

Начальник народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики полковник Ян Лещенко подчеркивал, что Киев хочет посеять панику среди населения и защитников Донбасса.

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