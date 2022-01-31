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МВД Грузии подтвердило, что Дмитрия Гудкова не впустили в страну 19:06

В МВД Грузии подтвердили, что Гудкову отказали во въезде в страну

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Пресс-служба МВД Грузии подтвердила РИА «Новости», что бывшего депутата Госдумы, общественного деятеля Дмитрия Гудкова не пустили в страну.

«Дмитрию Гудкову было отказано во въезде на территорию Грузии в соответствии с подпунктом «и» статьи 11 закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства», — объяснили в ведомстве.

Ранее сам политик рассказал, что его депортируют из Грузии и отправляют на Украину. Гудков считает, что решение было «политическим», так как он приехал по официальному приглашению и планировал встретиться с активистами и дипломатами.

Политик уехал из России на Украину летом 2021 года, заявляя, что «несколько близких источников из окружения администрации президента» предупредили его о возможном аресте по уголовному делу. Он отмечал, что его решение поддержали родные и близкие, в адрес которых тоже поступила «серьезная информация об угрозах и рисках».

Перед отъездом из РФ Гудкова задержали как подозреваемого в нарушении по ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». По данным СМИ, в 2015-2017 годах Гудков арендовал нежилое помещение, но деньги за съем так и не уплатил. Следствие утверждает, что ущерб по делу Гудкова превышает 1 млн руб. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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