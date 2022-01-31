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Постпред США при ООН обвинил Россию в угрозе военными действиями

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Россия угрожает военными действиями в случае невыполнения требований

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Richard Drew/Reuters

В Нью-Йорке в настоящее время проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвященное напряженности вокруг Украины, на котором постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд заявила об угрозах со стороны России. Ее слова передает телеканал RT.

«В последнее время Россия угрожает предпринять военные действия, если ее требования не будут выполнены», — сказала Томас-Гринфилд, не уточнив в чем заключались угрозы.

Дипломат также выразила надежду, что Москва выберет дипломатический путь решения украинского кризиса, сообщает ТАСС. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не хотят войны с Россией.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ответ назвал инициированную американской стороной встречу пиар-трюком, который позорит репутацию Совбеза.

Ранее российский постпред ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон пытается ввести мировое сообщество в заблуждение относительно истинного положения дел вокруг Украины, а также причин нынешней глобальной напряженности.

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Отношения России и США
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